Сборная Чехии по хоккею нанесла на 11 бросков больше, у России 31 минута штрафа

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Подопечные Алексея Жамнова после второго периода уступают в счёте — 2:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная Чехии по-прежнему имеет на 11 бросков больше – 28:17. Национальная команда России за два периода успела получить 31 минуту штрафного времени, а у соперника – всего 8. Кроме того, все три шайбы Чехии были заброшены в большинстве. Дважды они реализовали штраф Дмитрия Воронкова, который был удалён до конца матча за удар в голову.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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