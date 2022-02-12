Николишин: как должен был бить Воронков, чтобы не попасть в голову?

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин, комментирующий третий матч мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), поделился мнением о поступке российского форварда Дмитрия Воронкова, который был удалён до конца встречи за удар в голову.
«На мой взгляд, Воронков делал упреждающий удар, потому что был первым на шайбе. Но это может быть и удар в голову. На мой взгляд, Седлак сам опустил голову слишком низко и тянулся за шайбой. Это пограничные моменты. Но сейчас новые правила, и любой контакт с головой всегда карается. Но здесь вина Седлака, что он так низко опустился. Воронков же не виноват, что он такой высокий.
Дают «5+20». И, к сожалению, теперь мы в меньшинстве. Ой, как я не люблю такие моменты… Потому что они трактуются очень своеобразно. По мне, так чех специально провоцировал, идя так низко. Как должен был бить Воронков, чтобы не попасть в голову?» — сказал Николишин в эфире телеканала «Россия 1».
В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Подопечные Алексея Жамнова после второго периода уступают в счёте — 2:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 12 февраля 2022
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