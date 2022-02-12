Хоккейные сборные России и Чехии обменялись голами в течение 36 секунд

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. На момент написания новости идёт 46-я минута матча, Чехия ведёт в счёте 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).



На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Томаша Зогорна и Гинека Зогорна увеличил преимущество чехов до двух шайб, однако через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян, отличившись после передач Сергея Плотникова и Сергея Андронова.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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