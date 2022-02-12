Россия и Чехия забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. На момент написания новости идёт 50-я минута матча, счёт в игре равный – 5:5.

В конце второго периода, при счёте 1:2, чехи сначала отыгрались, а затем вышли вперёд.



На 39-й минуте Давид Крейчи при счёте 1:2 сравнял счёт, отличившись с передач Романа Червенки и Томаша Кундратека, на 40-й Михаэль Шпачек вывел чехов вперёд. Ему ассистировали Либор Шулак и Владимир Соботка.

На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Томаша Зогорна и Гинека Зогорна увеличил преимущество чехов до двух шайб, однако через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян, отличившись после передач Сергея Плотникова и Сергея Андронова.



На 47-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт – ему ассистировали Никита Гусев и Владимир Ткачёв, на 49-й отличился Андрей Чибисов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Ещё через 32 секунды Чехия сравняла счёт благодаря голу Томаша Гика.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).