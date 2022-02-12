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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в овертайме матча с 11 голами

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в овертайме матча с 11 голами
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Только что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).

На пятой минуте сборную России вывел вперёд Владимир Ткачёв. Российский нападающий набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском застал врасплох Шимона Грубеца.

На 13-й минуте сборная России пропустила в меньшинстве. Защитника Томаша Кундратека вывели на бросок от синей линии — Иван Федотов, которому Ян Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил. Сборная России пропустила впервые на турнире.

На 33-й минуте благодаря голу Никиты Нестерова в большинстве с передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова. Это первая реализация лишнего игрока у сборной России на Олимпиаде.

На 38-й минуте форвард Дмитрий Воронков получил удаление по системе «5+20», и чехи дважды реализовали большинство. На 39-й минуте Давид Крейчи при счёте 1:2 сравнял счёт, отличившись с передач Романа Червенки и Томаша Кундратека, на 40-й Михаэль Шпачек вывел чехов вперёд. Ему ассистировали Либор Шулак и Владимир Соботка.

На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Томаша Зогорна и Гинека Зогорна увеличил преимущество чехов до двух шайб, однако через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян, отличившись после передач Сергея Плотникова и Сергея Андронова.

На 47-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт – ему ассистировали Никита Гусев и Владимир Ткачёв, на 49-й отличился Андрей Чибисов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Ещё через 32 секунды Чехия сравняла счёт благодаря голу Томаша Гика.

В овертайме россияне пропустили в меньшинстве после броска Либора Шулака.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Россия
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия
1:0 Ткачёв (Гусев, Нестеров) – 04:51' (5x5)   1:1 Кундратек (Червенка, Странски) – 12:37' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Плотников) – 32:19' (5x4)   2:2 Крейчи (Червенка, Кундратек) – 38:41' (5x4)   2:3 Шпачек (Шулак, Соботка) – 39:16' (5x4)   2:4 Клок (Зогорна, Зогорна) – 43:14' (5x5)   3:4 Семёнов (Плотников, Андронов) – 43:50' (5x5)   4:4 Грицюк (Гусев, Ткачёв) – 46:43' (5x5)   5:4 Чибисов (Войнов, Шипачёв) – 48:22' (5x5)   5:5 Гика (Седлак, Крейчи) – 48:57' (5x5)   5:6 Шулак (Крейчи) – 64:29' (3x3)

В параллельном матче группы B сборная Дании обыграла Швейцарию.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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