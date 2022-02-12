Сборная России по хоккею проиграла Чехии в овертайме матча с 11 голами

Только что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).



На пятой минуте сборную России вывел вперёд Владимир Ткачёв. Российский нападающий набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском застал врасплох Шимона Грубеца.



На 13-й минуте сборная России пропустила в меньшинстве. Защитника Томаша Кундратека вывели на бросок от синей линии — Иван Федотов, которому Ян Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил. Сборная России пропустила впервые на турнире.



На 33-й минуте благодаря голу Никиты Нестерова в большинстве с передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова. Это первая реализация лишнего игрока у сборной России на Олимпиаде.



На 38-й минуте форвард Дмитрий Воронков получил удаление по системе «5+20», и чехи дважды реализовали большинство. На 39-й минуте Давид Крейчи при счёте 1:2 сравнял счёт, отличившись с передач Романа Червенки и Томаша Кундратека, на 40-й Михаэль Шпачек вывел чехов вперёд. Ему ассистировали Либор Шулак и Владимир Соботка.



На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Томаша Зогорна и Гинека Зогорна увеличил преимущество чехов до двух шайб, однако через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян, отличившись после передач Сергея Плотникова и Сергея Андронова.



На 47-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт – ему ассистировали Никита Гусев и Владимир Ткачёв, на 49-й отличился Андрей Чибисов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Ещё через 32 секунды Чехия сравняла счёт благодаря голу Томаша Гика.

В овертайме россияне пропустили в меньшинстве после броска Либора Шулака.

В параллельном матче группы B сборная Дании обыграла Швейцарию.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).