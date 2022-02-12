Рейтинг сборных на Олимпийских играх — 2022 в Пекине перед последним днём группового этапа

Поражением в матче с командой Чехии (5:6 ОТ) сборная России завершила своё выступление на групповом этапе хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.
Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент
1. Россия – 7 очков (8:6).
2. США – 6 очков (12:2).
3. Финляндия – 6 очков (9:3).
4. Швеция – 6 очков (7:3).
5. Дания – 6 очков (7:6).
6. Канада – 3 очка (7:5).
7. Чехия – 4 очка (9:8).
8. Германия – 3 очка (4:7).
9. Латвия – 0 очков (3:6).
10. Швейцария – 1 очко (4:8).
11. Словакия – 0 очков (3:10).
12. Китай – 0 очков (2:11).
Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.
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