Сушинский — о матче с Чехией: лучше бы выиграли, чем забили первый гол в большинстве

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об игре национальной команды в матче с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Лучше бы не забивали первую шайбу в большинстве, зато выиграли бы. Все писали, что у нас лучший вратарь, что он вытащит нас в плей-офф, а зачем это делали? Пять шайб пропустили. Сглазили вратаря. Надо быть спокойнее. Петь дифирамбы надо, когда выиграем. А то сыграли две игры непонятно с кем, но мы кричим», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).