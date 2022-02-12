Яковлев: Седлак лежит, валяется, а в следующей смене выходит и бегает

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал результат матча с командой Чехии на Олимпиаде-2022.

«Надеялись, что и в этом матче не пропустим. Удаления и игра в неравных составах сыграли сегодня ключевую роль. Удаление Воронкова? Мы этих всех людей знаем по нашей лиге. Седлак лежит, валяется, а в следующей смене выходит и бегает. Считаю, что если такие удаления дают, то человек должен тоже уходить до конца и не играть.

Мы разговаривали о возможных провокациях со стороны чехов. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Здесь судят по-другому, не так, как у нас в лиге. Нужно привыкать, адаптироваться к условиям, которые есть здесь. Почему так много пропустили в меньшинстве? Соперник хорошо играл, здорово использовал свои моменты. Там мастеровитые игроки.

Пять голов в матче? Мы сами загнали себя в такую ситуацию, когда нужно было играть по-другому. Хорошо, что это произошло. Где-то почувствовали уверенность. Проблема ли в том, что следующий матч только 16-го числа? Есть свои плюсы и минусы. Плюсы? Больше отдохнём. Не устали, но будет лишний отдых. Минус в том, что где-то игровой тонус подведёт», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.