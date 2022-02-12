Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Шипачёву пора вылезать! Он капитан, но пока не видно игры, которая должна быть

Кожевников: Шипачёву пора вылезать! Он капитан, но пока не видно игры, которая должна быть
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре национальной команды в матче с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Ничего сверхъестественного не произошло. Наши сражались, но надо прибавлять в большинстве. У нас пора вылезать Шипачёву, меньше ошибаться! Он капитан команды, сильнейший игрок КХЛ, на него возлагаются большие надежды. Пока не видно той игры, которая должна быть. Что касается глупых удалений, то надо просто более ответственно относиться к игре», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).

Что это было?! Россия проиграла в грандиозной перестрелке с чехами на Олимпиаде Что это было?! Россия проиграла в грандиозной перестрелке с чехами на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022