Кожевников: Шипачёву пора вылезать! Он капитан, но пока не видно игры, которая должна быть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре национальной команды в матче с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Ничего сверхъестественного не произошло. Наши сражались, но надо прибавлять в большинстве. У нас пора вылезать Шипачёву, меньше ошибаться! Он капитан команды, сильнейший игрок КХЛ, на него возлагаются большие надежды. Пока не видно той игры, которая должна быть. Что касается глупых удалений, то надо просто более ответственно относиться к игре», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).