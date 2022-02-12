Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись четыре матча группового этапа.
Канада – США – 2:4
В стартовом матче игрового дня сборная США одержала победу над Канадой. В составе американцев отличились Энди Мили, Бен Майерс, Брендан Бриссон и Кенни Агостино. За канадцев забили Мэт Робинсон и Корбан Найт.
Германия – Китай – 3:2
Сборная Германии переиграла команду Китая, одержав первую победу на турнире. В составе немецкой команды шайбы забросили Марцель Брандт, Корбиниан Хольцер и Доминик Кагун, у Китая отличились Шуай Фу и Тайлэ Ван.
Россия – Чехия – 5:6 (ОТ)
После первых двух матчей россияне забросили суммарно три шайбы, не пропустив при этом ни одной, однако в этой встрече команды забросили 11 шайб на двоих. В составе россиян отличились Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. За Чехию забили Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.
Швейцария – Дания – 3:5
В параллельном матче встречались команды Швейцарии и Дании. В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Ромен Лёффель и Фабрис Херцог, у датчан шайбы забросили Петер Регин, Фредерик Сторм, Миккель Бёдкер, Николай Мейер и Фредерик Сторм.
В группе A все команды провели по два матча. Лидирует в квартете сборная США (6 очков), следом располагается Канада (3), топ-3 замыкает Германия (3), на четвёртой строчке – Китай (0).
В группе B завершились матчи группового этапа. Россияне с семью баллами заняли первое место, следом расположились датчане (6 очков), на третьем месте команда Чехии (4), на четвёртом – Швейцария (1).
В группе C сыграны также по два матча у каждой из команд. Финляндия и Швеция лидируют в квартете, набрав по шесть баллов, Латвия и Словакия идут без набранных очков.
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