Андрей Чибисов подвёл итоги матча с хоккейной сборной Чехии на Олимпиаде

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов подвёл итоги встречи с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Молодцы, что нашли свою игру, стали больше атаковать, создали много моментов, отыграли две шайбы. У нас хороший командный дух, удалось переломить ситуацию. Ребята не остановились, доставали все свои силы, хотя играть два матча подряд было трудно. Были ненужные удаления. Чехи провоцировали, за что мы получали нелепые удаления. Когда нам должны были дать большинство, судьи почему-то не свистели нарушения у соперника. Мы тоже не поняли, почему дали такой штраф Дмитрию Воронкову. Свистели против нас и якобы за игру высоко поднятой клюшкой, хотя соперник ударился о борт сам. Не понимаю этого. Но не будем обвинять судей, будем делать только взгляд на свою игру. Такие мелочи нужно подкорректировать. Меня радует наша команда, мы не остановились и сделали очень хорошее дело. С Вадимом Шипачёвым создавали много моментов, могу высказаться о нашей тройке только позитивно. Уверен, что и Вадим доволен», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.