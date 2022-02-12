Никишин — о своём удалении в овертайме: это не эмоции, я ему даже по лицу не попал

Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал поражение в матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии (5:6, ОТ).



«Трудный матч, много меньшинства. Хорошо, что реализовали своё большинство. Много нелепых и неоправданных удалений. В овертайме пропустили… Что тут говорить? Удаление все видели… С чем это связано? Это не эмоции, я ему даже по лицу не попал. Он там падал… Симулянт! Что говорить? Никаких эмоций, я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать.



Чехи всегда такие, агрессивные. Пару удалений заработали на этом. Цепляются, кусаются. Не отвечать надо было. Показалось, что с Воронковым тоже было не всё однозначно, чех на него сам летел. Он его даже не бил, развернулся к шайбе. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре. Рады, что вышли с первого места? Мы не думаем об этом, мы сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.