Быков отреагировал на поражение России от Чехии на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о матче сборной России с командой Чехии на Олимпиаде.
«Своеобразная феерия получилась. Но хотя бы увидели творческий и игровой потенциал наших ребят. Что они могут играть в интересный и конструктивный хоккей. Важно правильно всё анализировать. Взять лучшее из первых двух матчей, что касается обороны, а из последней – лучшее, что было в атаке. Ругать за этот матч нет смысла, ровно как и гладить по головке тоже.
Сегодня был настрой повтыкаться. Это было видно в первом периоде. Наши старались играть в тело, а когда начали играть в хоккей – игра пошла по-другому. Что касается удара Воронкова, то важно правильно анализировать свои эмоции. Сейчас любой контакт с головой карается серьёзно. Шайба могла быть уже у Воронкова, чех не тянулся за ней, большой надобности в ударе локтем не было», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 февраля 2022
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