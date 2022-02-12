«Я уже давно понял, что играю с волшебником». Грицюк — о Гусеве

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал поражение в матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии (5:6, ОТ).



«Рад, что немного перетасовали звенья и мы стали играть лучше в атаке. Мы находили моменты, нам удалось наконец-то забить больше двух голов. Мы достали этот матч, уступая в счёте. Хороший накал страстей, хорошая игра. Я доволен командой, но не результатом. Получили в овертайме удаление, не в силах об этом говорить.



Круто ли забить в решающий момент на Олимпиаде? Спросите об этом Кирилла Капризова, всё-таки он забил в более решающий момент. Но, конечно, это круто — забивать на Олимпиаде. Тяжело передать эти эмоции. Мои родственники ждали этого, и я рад, что этот гол случился. Особенно в ворота Шимона Грубеца. Мне набросили, я со своими не смог принять и разобраться, но Гусев Никита исправил ситуацию и отдал мне на ход. Я на скорости вышел 1 в 0, но не скажу, что сделал что-то непредсказуемое. Стандартная ситуация. Такой же момент был в прошлой игре, но тогда не удалось реализовать. Все знают, что Никите Гусеву надо отдать шайбу и открыться. Так сегодня и получилось: он просто раскидывал. Мастеровитый игрок. Все прекрасно понимают, как его правильно использовать. К счастью, нам удалась эта «химия». Я уже давно понял, что играю с волшебником», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.