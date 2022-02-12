Николишин: очень беспокоит звено Шипачёва — оно бездействует, не может войти в зону

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин, комментировавший третий матч мужской сборной России по хоккею с Чехией (5:6, ОТ) на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), поделился мнением об игре национальной команды.



«Сегодня не нужно было ставить Федотова. Он отыграл две игры, зачем его ставить на матч, которые ничего не решает. Нужно было дать отдохнуть. Но он сделал много сейвов. К нему вопросов сегодня мало.



Много позитивных моментов. Другое дело, кто нас будет ждать в четвертьфинале. Очень сильно беспокоит игра в атаке, а особенно сильно — игра звена Шипачёва. Оно абсолютно бездействует, в зону войти не может. Такое количество брака на уровне сборной недопустимо», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме Николишин: с Чехией мы два периода выходили из пике. Пока двигаемся со скрипом