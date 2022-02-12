Жамнов: сегодня получилась зрелищная игра? Спасибо судьям!

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал поражение от Чехии на Олимпиаде (5:6, ОТ).

«Сегодня получилась зрелищная игра? Спасибо судьям!

В моменте с Воронковым был повод удалить, у Никишина была подножка в овертайме? Потом там было точно такое же удаление, как у Никишина — задержка после вбрасывания. Когда мы уже играли «три на четыре». С Воронковым спорный момент. Видел его только на большом экране, полностью не смотрел. Игрок шёл, наклонив голову. Это надо учитывать. По мне, там нет «5+20».

Как он должен был сыграть в том моменте? Послушайте, он шёл к шайбе, это борьба, игровой момент. Сложно сказать, как надо было сыграть. Он делал всё правильно, прикрывал шайбу корпусом. Что ему сказал? Это наша внутренняя кухня.

Нет, я его не ругал. Просто попросили всех ребят учитывать все нюансы. Было видно, что сегодня начали судить иначе. Мне показалось, что именно так.

Перемешали три звена из четырёх, в каких «химия» понравилась? Не хочу сейчас акцентировать, какая «химия» понравилась. У нас есть время до первой игры плей-офф. Мы посмотрим матч с чехами, проанализируем и будем отталкиваться от этого.



Не жалеем, что поставили Федотова на третий матч. У нас следующая игра через три дня. Стоило ли ему отдохнуть с датчанами? У нас есть тренер во вратарям. Общаемся с ним. Он был уверен в Федотове перед матчем. Мы команда, никого винить нельзя.

Насколько повлияло то, что турнирное положение не зависело от сегодняшней игры? Сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Надо было проявить себя в зоне атаки, контролировать шайбу, лезть на ворота — просили нападающих об этом перед матчем. У нас было и до этого много бросков, но никогда не было трафика перед воротами. Не закрывали вратаря. Сейчас ребята лезли, были голодные до шайбы. Выигрывали спорные шайбы, после которых забивали голы. Надо отдать должное хоккеистам, что не опустили руки при счёте 2:4. На таких турнирах против таких соперников очень тяжело играть в меньшинстве. Это сбивает темп. У нас есть спецбригады большинства и меньшинства. Получается, что одни сидят, а другие играют. Ребята — молодцы, что вернулись. Могли выиграть матч», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.