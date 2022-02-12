Сборная России по хоккею прервала победную серию из семи матчей на Олимпиадах

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).



Это поражение стало для сборной России первым на текущем турнире. Также национальная команда прервала серию побед на Олимпийских играх, которая насчитывала семь встреч. В последний раз сборная России потерпела поражение на Олимпиаде в 2018 году. Тогда в первой встрече на турнире россияне уступили команде Словакии со счётом 2:3, ведя по ходу матча со счётом 2:0 благодаря голам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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