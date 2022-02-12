Сборная России по хоккею прервала победную серию из семи матчей на Олимпиадах

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).
Это поражение стало для сборной России первым на текущем турнире. Также национальная команда прервала серию побед на Олимпийских играх, которая насчитывала семь встреч. В последний раз сборная России потерпела поражение на Олимпиаде в 2018 году. Тогда в первой встрече на турнире россияне уступили команде Словакии со счётом 2:3, ведя по ходу матча со счётом 2:0 благодаря голам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).
- 12 февраля 2022
-
20:26
-
20:14
-
20:11
-
19:59
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:14
-
19:13
-
19:07
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:29
-
18:26
-
18:15