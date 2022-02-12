Михайлов — о матче с Чехией: со всеми, с кем будут матчи на вылет, мы так играть не будем

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре сборной России по хоккею в третьем матче в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со сборной Чехии (5:6, ОТ).



«В принципе, игра была волнообразная. Было много забитых и пропущенных шайб. Для нашей команды игра ничего не значила, мы ведь всё равно на первом месте. Для зрителей игра была интересной, но меня огорчает только одно – принципиальный матч, который вроде ничего не значил, мы проиграли. С другой стороны, радует, что наши ребята делают правильные выводы: по удалению, игре в большинстве и меньшинстве.



В случае со Слепышевым правила есть правила. Молодой парень – ему всё простительно. Хотя в играх на вылет таких удалений не должно быть. А Воронков же не хотел этого удаления, он видел, что чешский хоккеист прёт на него.



Что касается перспектив, то тренерский штаб сделает выводы. И если мы в дальнейших стадиях встретимся со сборной Чехии, да и со всеми, с кем будут матчи на вылет, мы так играть не будем», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.