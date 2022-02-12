Владимир Ткачёв: концентрация, напор и русский характер должны помочь нам в будущем

Нападающий сборной России Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии (5:6, ОТ).
«Много заброшенных шайб было. Хорошо, что вернулись в игру при счёте 2:4, нашли в себе силы. Да, было много заброшенных шайб. Но шесть шайб в наши ворота – это явно не то, что мы хотим.
Изменения в звеньях для игроков – обычное дело. Мы знаем систему нашей игры, все ребята выполняют игровое задание. Но то, как мы сыграли сегодня… Наверное, нужно разобрать игру, посмотреть, провести собрание и разобрать ошибки. После этого уже искать сочетания на следующие матчи.
Отсутствие турнирной значимости игры никак не повлияло, настрой был боевой, только на победу. Это немного придало раскрепощённости в атаке. Мы знали, что мы в четвертьфинале, хотелось немного креатива добавить в атаке, что мы и сделали.
Простых игр не будет, и слабых соперников нет. Поэтому концентрация, напор и русский характер должны помочь нам в будущем», — сказал Владимир Ткачёв в эфире телеканала «Россия 24».
- 12 февраля 2022
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