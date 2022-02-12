«Мощная победа». Шулак — о матче Россия — Чехия на Олимпиаде

Защитник сборной Чехии Либор Шулак прокомментировал победу в матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай) с национальной командой России (6:5, ОТ).
«Много голов, очень много. Они вели, потом у нас было преимущество в две шайбы. Качели, сумасшедшая игра. Мы смогли переломить ход встречи. Мощная победа», — сказал Шулак после матча.
Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).
- 12 февраля 2022
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