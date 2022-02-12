Гимаев-младший: надо играть на результат. Хочется видеть кучу шайб, но на ОИ нужны медали

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре сборной России в матче с Чехией на Олимпиаде-2022.



«Игра с Чехией не была для нас ключевой – это просто проверка. Здорово, что мы забили пять шайб, особенно на фоне предыдущих матчей. Что касается плохих моментов, сегодня снова хромала дисциплина — нахватали кучу удалений. Игра в неравных составах была очень плохой. И удаление Воронкова как раз перевернуло ход матча.



Мне кажется, Дмитрий вообще не думал о том, чтобы попасть в голову. Просто сыграл на противоходе, а чех наклонился – вот и получился удар в голову. Здесь никаких вопросов нет — удаление. Но никакого злого умысла не было.



Не думаю, что такая игра перед плей-офф обескуражит наших ребят. Наоборот, мы показали, что можем забивать. А в предыдущих двух встречах — что можем сыграть на результат от обороны. Сегодня старались сыграть в атакующей манере — и наиграли на 5:6. Считаю, что нам надо играть на результат и выигрывать. Если игра без моментов приносила результат – пусть так и будет. Понятно, хочется видеть кучу заброшенных шайб. Но на Олимпиаде этого делать не надо — надо медали брать», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.