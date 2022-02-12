Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Какко пропустит месяц из-за травмы
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко получил травму верхней части тела, сообщает спортивный журналист Винс Меркольяно. По информации источника, срок восстановления форварда, согласно предварительным исследованиям, может составить около месяца.
В нынешнем сезоне 20-летний финский нападающий провёл 37 матчей и набрал 14 (5+9) очков.
Напомним, 2 февраля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2. Главным героем матча стал лидер «Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в эпизоде с голом Алекси Лафренье.
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