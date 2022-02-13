Аввакумова — об отдельном самолёте хоккеистов: это неправильно. Все вместе должны быть

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова прокомментировала ситуацию с хоккейной сборной России, игроки которой отказались лететь в одном самолёте с другими спортсменами на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Это неправильно. Все вместе должны быть, приехали делать одно дело. После стартов сидели пять дней в Пекине, мы же не просили отдельный самолёт. Так неправильно», – цитирует Аввакумову «Спорт-экспресс».



Напомним, в день вылета спортсменов в Пекин из Москвы сборная России по хоккею отказалась лететь с другими олимпийцами и попросила отдельный самолёт для команды из-за ситуации с коронавирусом.

Сборная России по хоккею 12 февраля завершила групповой этап на Олимпиаде. Россияне заняли первое место в квартете B и напрямую вышли в четвертьфинал.