Овечкин назвал ключевые особенности нынешнего главного тренера «Вашингтона»

36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о нынешнем наставнике «столичных» Питере Лавиолетте.

«Что особенного в Лавиолетте? На мой взгляд, в принципе все тренеры разные. Каждый из них — это уникальный человек, у которого существует своя система. Но если говорить конкретно про Питера, то он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Он вызывает доверие. Но самое главное — он любит хоккей, хочет побеждать и хочет чемпионства. А еще он отличный человек», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, Овечкин провёл 47 матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых набрал 59 (29+30) очков при показателе полезности «+15».