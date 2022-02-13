Овечкин назвал ключевые особенности нынешнего главного тренера «Вашингтона»
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36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о нынешнем наставнике «столичных» Питере Лавиолетте.
«Что особенного в Лавиолетте? На мой взгляд, в принципе все тренеры разные. Каждый из них — это уникальный человек, у которого существует своя система. Но если говорить конкретно про Питера, то он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Он вызывает доверие. Но самое главное — он любит хоккей, хочет побеждать и хочет чемпионства. А еще он отличный человек», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
Напомним, Овечкин провёл 47 матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых набрал 59 (29+30) очков при показателе полезности «+15».
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