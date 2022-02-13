Владимир Тарасенко в матче с «Чикаго» забросил свою 16-ю шайбу в сезоне

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе « Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.



За «Сент-Луизс» забивали Дэвид Перрон (9-я минута), Дакота Джошуа (12) и россияин Владимир Тарасенко (40). У гостей автором единственной заброшенной шайбы стал на 23-й минуте Дилан Строум.



Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил свой 16-й гол в текущем сезоне. Он проводит свою 42-ю игру. Также в его активе 25 результативных передач.



Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Тарсаенков сыграл 573 матча, в которых забил 234 гола и отдал 249 передач.