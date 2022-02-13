Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Каролину Харрикейнз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:0.



На 42-й минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды. Ассистировал россиянину норвежский форвард Матс Цуккарелло.

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Первый же гол в матче за Кевином Фиалой, а третью шайбу забросил Фредерик Годро, которому Фиала ассистировал.



Капризов завершил прошлую встречу с «Виннипегом» с показателем полезности «-1» и не набрал очков впервые за 13 матчей. Последний раз россиянин не зарабатывал очки 13 декабря в матче с «Вегас Голден Найтс», который «Уайлд» проиграли со счётом 4:6.