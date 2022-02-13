Андрей Свечников оформил дубль за две минуты в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Каролину Харрикейнз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.



Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил дубль за две минуты. Сначала на 46-й минуте россиянин забил с передач Тони Деанджело и Джейкоба Славина. После Свечников отличился с передач Деанджело и Теуво Терявяйнена.

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На 42-й минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды. Ассистировал россиянину норвежский форвард Матс Цуккарелло.



Первый же гол в матче за Кевином Фиалой, а третью шайбу забросил Фредерик Годро, которому Фиала ассистировал.