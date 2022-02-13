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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго»

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго»
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе « Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Первую шайбу в матче забросил Дэвид Перрон на 9-й минуте. Через 3 минуты удвоил преимущество Дакота Джошуа. На 23-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. После забил российский нападающий Владимир Тарасенко на 40-й минуте. На 48-й минуте забил Оскар Сундквист, а на 56-й Джордан Кайру.

У Павла Бучневича одна голевая передача. Иван Барбашёв очков не набрал. Коэффициент полезности у Клима Костина – «+1».

Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Тарсаенков сыграл 573 матча, в которых забил 234 гола и отдал 249 передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Перрон (Фолк, Шенн) – 08:19' (5x4)   2:0 Джошуа (Крюг, Сундквист) – 11:31' (5x5)   2:1 Строум (Кейн, Кубалик) – 22:37' (5x3)   3:1 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 39:19' (5x5)   4:1 Сундквист (Миккола, Саад) – 47:11' (5x5)   5:1 Кайру (Шенн, О'Райлли) – 55:38' (5x5)
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