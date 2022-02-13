Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе « Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.



Первую шайбу в матче забросил Дэвид Перрон на 9-й минуте. Через 3 минуты удвоил преимущество Дакота Джошуа. На 23-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. После забил российский нападающий Владимир Тарасенко на 40-й минуте. На 48-й минуте забил Оскар Сундквист, а на 56-й Джордан Кайру.

У Павла Бучневича одна голевая передача. Иван Барбашёв очков не набрал. Коэффициент полезности у Клима Костина – «+1».

Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Тарсаенков сыграл 573 матча, в которых забил 234 гола и отдал 249 передач.