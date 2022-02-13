Успевшего принять участие в раскатке вратаря Семёна Варламова поместили в ковид-протокол

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов попал в коронавирусный протокол, сообщил в своём «твиттере» клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

Инцидент произошёл непосредственно перед началом гостевого матча «Айлендерс» с «Калгари». Варламов принимал участие в раскатке, но в итоге не вышел на игру, на которую изначально был заявлен в основном составе.



На момент написания новости матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Айлендерс» продолжается. Идёт первый период. Хозяева впереди со счётом 2:1.



Ворота гостей в этой встрече защищает россиянин Илья Сорокин. В первом периоде он отразил 8 бросков из 10.



В текущем сезоне Семён Варламов принял участие в 14 матчах своей команды.