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Успевшего принять участие в раскатке вратаря Семёна Варламова поместили в ковид-протокол

Успевшего принять участие в раскатке вратаря Семёна Варламова поместили в ковид-протокол
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов попал в коронавирусный протокол, сообщил в своём «твиттере» клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

Инцидент произошёл непосредственно перед началом гостевого матча «Айлендерс» с «Калгари». Варламов принимал участие в раскатке, но в итоге не вышел на игру, на которую изначально был заявлен в основном составе.

На момент написания новости матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Айлендерс» продолжается. Идёт первый период. Хозяева впереди со счётом 2:1.

Ворота гостей в этой встрече защищает россиянин Илья Сорокин. В первом периоде он отразил 8 бросков из 10.

В текущем сезоне Семён Варламов принял участие в 14 матчах своей команды.

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