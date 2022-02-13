Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» обыграла «Каролину», забивали Капризов и Свечников

«Миннесота» обыграла «Каролину», забивали Капризов и Свечников
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил дубль за две минуты. Сначала на 46-й минуте россиянин забил с передач Тони Деанджело и Джейкоба Славина. После Свечников отличился с передач Деанджело и Теуво Терявяйнена.

На 42-й минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды. Ассистировал россиянину норвежский форвард Матс Цуккарелло.

Первый же гол в матче за Кевином Фиалой, а третью шайбу забросил Фредерик Годро, которому Фиала ассистировал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фиала (Годро, Меррилл) – 30:14' (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло) – 41:16' (5x5)   3:0 Годро (Фиала) – 42:34' (5x5)   3:1 Свечников (Славин, Деанджело) – 45:02' (5x5)   3:2 Свечников (Терявяйнен, Деанджело) – 46:23' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022