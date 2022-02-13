Свечников не попал по пустым воротам на последних секундах, упустив шанс оформить хет-трик

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-ценр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

На последних секундах матча российский нападающий Андрей Свечников не попал в пустые ворота, что лишило его хет-трика, а команду очков.

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Свечников оформил дубль за две минуты. Сначала на 46-й минуте россиянин забил с передач Тони Деанджело и Джейкоба Славина. После Свечников отличился с передач Деанджело и Теуво Терявяйнена.



На 42-й минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды. Ассистировал россиянину норвежский форвард Матс Цуккарелло.



Первый же гол в матче за Кевином Фиалой, а третью шайбу забросил Фредерик Годро, которому Фиала ассистировал.