17-летний Слафковски забросил в третьем матче подряд на Олимпиаде. У него уже четыре гола
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит очередной матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Словакии и Латвии. На момент написания новости идёт 34-я минута встречи, счёт 3:1 (1:1, 2:0) в пользу словаков.
На 32-й минуте 17-летний форвард словаков Юрай Слафковски увеличил преимущество Словакии в счёте, забив в третьем матче подряд. Это его четвёртый гол на турнире.
Отметим, что ранее в составе словаков отличились Мартин Маринчин и Петер Цегларик, у Латвии гол забил Рональд Кениньш.
Этот матч – заключительный для обеих команд на групповом этапе. Перед игрой обе команды не имели набранных очков.
Другой матч группы C, в котором сыграют Финляндия и Швеция, состоится сегодня, 13 февраля, в 11:40 мск.
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