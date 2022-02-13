17-летний Слафковски забросил в третьем матче подряд на Олимпиаде. У него уже четыре гола

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит очередной матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Словакии и Латвии. На момент написания новости идёт 34-я минута встречи, счёт 3:1 (1:1, 2:0) в пользу словаков.



На 32-й минуте 17-летний форвард словаков Юрай Слафковски увеличил преимущество Словакии в счёте, забив в третьем матче подряд. Это его четвёртый гол на турнире.



Отметим, что ранее в составе словаков отличились Мартин Маринчин и Петер Цегларик, у Латвии гол забил Рональд Кениньш.



Этот матч – заключительный для обеих команд на групповом этапе. Перед игрой обе команды не имели набранных очков.



Другой матч группы C, в котором сыграют Финляндия и Швеция, состоится сегодня, 13 февраля, в 11:40 мск.