Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Айлендерс»

Сегодня, 13 февраля, в Калгари на арене «Скотиабанк Саддлдом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Калгари» отличились Адам Ружичка, Кристофер Танев, Эндрю Манджапане, Эрик Гудбрансон и Элиас Линдхольм. Также результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Никита Задоров.
У «Айлендерс» голами отметились Ноа Добсон и Жан-Габриэль Пажо.
После победы «Калгари» набрал 58 очков, проведя 45 матчей, и расположился на шестом месте в таблице Западной конференции. «Айлендерс» занимают 11-е место на Востоке, набрав 40 баллов после 40 встреч.
16 февраля «Калгари» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», «Айлендерс» в тот же день встретятся с «Баффало Сэйбрз».
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