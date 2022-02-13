Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Айлендерс»

Сегодня, 13 февраля, в Калгари на арене «Скотиабанк Саддлдом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Калгари» отличились Адам Ружичка, Кристофер Танев, Эндрю Манджапане, Эрик Гудбрансон и Элиас Линдхольм. Также результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Никита Задоров.

У «Айлендерс» голами отметились Ноа Добсон и Жан-Габриэль Пажо.

После победы «Калгари» набрал 58 очков, проведя 45 матчей, и расположился на шестом месте в таблице Западной конференции. «Айлендерс» занимают 11-е место на Востоке, набрав 40 баллов после 40 встреч.

16 февраля «Калгари» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», «Айлендерс» в тот же день встретятся с «Баффало Сэйбрз».