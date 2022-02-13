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Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Айлендерс»

Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Айлендерс»
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Сегодня, 13 февраля, в Калгари на арене «Скотиабанк Саддлдом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Калгари» отличились Адам Ружичка, Кристофер Танев, Эндрю Манджапане, Эрик Гудбрансон и Элиас Линдхольм. Также результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Никита Задоров.

У «Айлендерс» голами отметились Ноа Добсон и Жан-Габриэль Пажо.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ружичка (Андерссон, Ханифин) – 09:58' (5x5)   1:1 Добсон (Барзал, Пажо) – 17:07' (5x4)   2:1 Танев (Годро, Чюлингтон) – 18:08' (5x5)   3:1 Манджапане (Ружичка, Задоров) – 35:32' (5x5)   3:2 Пажо (Паризе, Вальстрём) – 36:50' (5x5)   4:2 Гудбрансон (Лучич, Льюис) – 48:00' (5x5)   5:2 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 55:13' (5x5)

После победы «Калгари» набрал 58 очков, проведя 45 матчей, и расположился на шестом месте в таблице Западной конференции. «Айлендерс» занимают 11-е место на Востоке, набрав 40 баллов после 40 встреч.

16 февраля «Калгари» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», «Айлендерс» в тот же день встретятся с «Баффало Сэйбрз».

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