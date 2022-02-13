Восемь хоккеистов сборной России проводят тренировку 13 февраля
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8 игроков сборной России по хоккею проводят тренировку в Пекине (Китай) во время Олимпиады – это запасные игроки и те, кто не принял участия в последнем матче.
Среди них два вратаря: Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, а также полевые игроки: Шакир Мухамадуллин, Кирилл Марченко, Артём Анисимов, Александр Кадейкин, Артур Каюмов и Артём Минулин.
Напомним, сборная России завершила групповой этап на первом месте в квартете B. Подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), но уступили в овертайме команде Чехии (5:6). Таким образом, россияне набрали семь баллов, что позволило им напрямую выйти в 1/4 финала Олимпиады.
Четвертьфинальный матч с участием российской сборной состоится 16 февраля.
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