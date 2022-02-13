Сборная Словакии обыграла Латвию, забросив пять шайб в ворота соперника
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В Пекине (Китай) завершился очередной матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные Словакии и Латвии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
В составе Словакии отличились Мартин Маринчин, Петер Цегларик, Юрай Слафковски, Петер Зузин и Томаш Юрчо. Отметим, что для 17-летнего Слафковски эта шайба стала четвёртой на турнире. Кроме того, форвард забил в третьем матче подряд.
За Латвию голы забили Рональд Кениньш и Микс Индрашис.
Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
5 : 2
Латвия
1:0 Маринчин (Юрчо, Гудачек) – 11:00' (5x5) 1:1 Кениньш (Аболс, Крастенбергс) – 15:46' (5x5) 2:1 Цегларик (Гривик, Такач) – 26:17' (5x5) 3:1 Слафковски – 31:16' (5x5) 3:2 Индрашис (Мейя, Цибульскис) – 42:07' (5x5) 4:2 Зузин (Келемен, Черешняк) – 49:21' (5x5) 5:2 Юрчо – 59:59' (en)
Этот матч – заключительный для обеих команд на групповом этапе. Перед игрой обе команды не имели набранных очков.
Другой матч группы C, в котором сыграют Финляндия и Швеция, состоится сегодня, 13 февраля, в 11:40 мск.
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