Сборная Словакии обыграла Латвию, забросив пять шайб в ворота соперника

В Пекине (Китай) завершился очередной матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные Словакии и Латвии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).



В составе Словакии отличились Мартин Маринчин, Петер Цегларик, Юрай Слафковски, Петер Зузин и Томаш Юрчо. Отметим, что для 17-летнего Слафковски эта шайба стала четвёртой на турнире. Кроме того, форвард забил в третьем матче подряд.



За Латвию голы забили Рональд Кениньш и Микс Индрашис.

Этот матч – заключительный для обеих команд на групповом этапе. Перед игрой обе команды не имели набранных очков.



Другой матч группы C, в котором сыграют Финляндия и Швеция, состоится сегодня, 13 февраля, в 11:40 мск.