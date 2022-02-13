Германия — Китай на ОИ: немецкий игрок посмеялся над китайцем из-за разницы в габаритах

Вчера, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. Встреча группового этапа завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Этот успех стал первым для финалистов Олимпиады-2018 в текущем розыгрыше.



По ходу второго периода китайский хоккеист Цзэцэнь Чжан применил силовой приём против немецкого защитника Корбиниана Хольцера, после чего хоккеисты вступили в словесную перепалку. Чжан был готов выяснить отношения с Хольцером, несмотря на то что он ниже немецкого игрока больше чем на голову, однако немец саркастически переспросил «Ты?» и рассмеялся.

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