Шведский защитник Леннстрём перешёл из «Торпедо» в «Ферьестад»

Защитник сборной Швеции и нижегородского «Торпедо» Теодор Леннстрём перешёл в шведский «Ферьестад», сообщает официальный сайт клуба из Швеции.

Хоккеист уже выступал за эту команду с 2017 по 2019 год. Теперь он присоединится к клубу после завершения выступления на Олимпийских играх в Пекине.



В текущем сезоне КХЛ Леннстрём провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил девять шайб и отдал 27 результативных передач. Его показатель полезности «-8».

Отметим, этот сезон был первым для игрока в КХЛ.

Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а пары плей-офф определялись по проценту набранных очков. «Торпедо» не попало в розыгрыш Кубка Гагарина.