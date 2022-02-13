Шведский защитник Леннстрём перешёл из «Торпедо» в «Ферьестад»
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Защитник сборной Швеции и нижегородского «Торпедо» Теодор Леннстрём перешёл в шведский «Ферьестад», сообщает официальный сайт клуба из Швеции.
Хоккеист уже выступал за эту команду с 2017 по 2019 год. Теперь он присоединится к клубу после завершения выступления на Олимпийских играх в Пекине.
В текущем сезоне КХЛ Леннстрём провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил девять шайб и отдал 27 результативных передач. Его показатель полезности «-8».
Отметим, этот сезон был первым для игрока в КХЛ.
Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а пары плей-офф определялись по проценту набранных очков. «Торпедо» не попало в розыгрыш Кубка Гагарина.
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