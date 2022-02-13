Источник: форвард «Торпедо» Гривик подпишет контракт с «Лександом» на четыре года

Как сообщает Expressen, нападающий «Торпедо» Марек Гривик продолжит карьеру в шведском «Лександе». Хоккеист подпишет с клубом четырёхлетний контракт.

На данный момент форвард выступает на Олимпиаде за сборную Словакии, после чего, по информации Expressen, он должен присоединиться сразу к шведскому клубу.

Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат, а участники плей-офф определялись по проценту побед. Нижегородское «Торпедо» не попало в число претендентов на Кубок Гагарина — 2022.

В текущем сезоне Гривик провёл 44 матча в КХЛ и набрал 23 очка: забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Ранее игрок уже выступал за «Лександ» в сезонах-2019/2020 и 2021/2022.