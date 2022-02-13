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Швеция во втором периоде забросила Финляндии три шайбы в большинстве за 8 минут

Швеция во втором периоде забросила Финляндии три шайбы в большинстве за 8 минут
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В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречаются сборные Финляндии и Швеции. На момент написания новости идёт 12-я минута, счёт в матче 3:0 в пользу Швеции.

Все голы шведы забили во втором периоде, играя в большинстве. На 25-й минуте Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча («5+20») – этим воспользовался Лукас Бенгтссон на 29-й минуте.

На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу шведов в матче.

Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:3.

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