Финляндия сократила отставание в счёте до одной шайбы за 4,5 минуты до конца 3-го периода

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречаются сборные Финляндии и Швеции. На момент написания новости идёт 57-я минута, счёт в матче 3:2 в пользу Швеции.



Все голы шведы забили во втором периоде, играя в большинстве. На 25-й минуте Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча («5+20») – этим воспользовался Лукас Бенгтссон на 29-й минуте.



На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу шведов в матче.



В третьем периоде финны также в большинстве отыграли две шайбы. Сначала отличился Теэму Хартикайнен, за 4,5 минуты до конца третьего периода гол забил Ииро Пакаринен.



Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:2.