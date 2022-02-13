Финляндия и Швеция завершили основное время вничью. Обе команды вышли в четвертьфинал ОИ

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречаются сборные Финляндии и Швеции. На момент написания новости перерыв после третьего периода, счёт в матче равный – 3:3.



Все голы шведы забили во втором периоде, играя в большинстве. На 25-й минуте Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча («5+20») – этим воспользовался Лукас Бенгтссон на 29-й минуте. На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу шведов в матче.



В третьем периоде финны отыгрались. Также в большинстве отыграли две шайбы: сначала отличился Теэму Хартикайнен, за 4,5 минуты до конца третьего периода гол забил Ииро Пакаринен. На 58-й минуте Пакаринен оформил дубль и сравнял счёт в матче.



Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:2.

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