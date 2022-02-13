Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3, и заняла первое место в группе C

В Пекине (Китай) на арене «Национальный» завершился матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу в матче одержала команда Финляндии в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).



Шведы вели в счёте 3:0, забросив во втором периоде три шайбы в большинстве. На 25-й минуте Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча («5+20») – этим воспользовался Лукас Бенгтссон на 29-й минуте. На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу шведов в матче.



В третьей двадцатиминутке финны сравняли счёт. Сначала также в большинстве отыграли две шайбы: первым отличился Теэму Хартикайнен, а за 4,5 минуты до конца третьего периода гол забил Ииро Пакаринен. На 58-й минуте Ииро Пакаринен оформил дубль и сравнял счёт в матче.



В овертайме победу финнам принёс гол Харри Песонена.

Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:2.