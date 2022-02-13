Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3, и заняла первое место в группе C

Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3, и заняла первое место в группе C
Комментарии

В Пекине (Китай) на арене «Национальный» завершился матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу в матче одержала команда Финляндии в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Шведы вели в счёте 3:0, забросив во втором периоде три шайбы в большинстве. На 25-й минуте Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, менее чем через минуту Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча («5+20») – этим воспользовался Лукас Бенгтссон на 29-й минуте. На 32-й минуте, через шесть секунд после очередного удаления у финнов, Антон Ландер забросил третью шайбу шведов в матче.

В третьей двадцатиминутке финны сравняли счёт. Сначала также в большинстве отыграли две шайбы: первым отличился Теэму Хартикайнен, а за 4,5 минуты до конца третьего периода гол забил Ииро Пакаринен. На 58-й минуте Ииро Пакаринен оформил дубль и сравнял счёт в матче.

В овертайме победу финнам принёс гол Харри Песонена.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция
0:1 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 24:24' (5x4)   0:2 Бенгтссон (Тёммернес, Броме) – 28:39' (5x4)   0:3 Ландер (Пудас, Клингберг) – 31:36' (5x4)   1:3 Хартикайнен (Маннинен, Ватанен) – 45:34' (5x4)   2:3 Пакаринен (Хартикайнен, Маннинен) – 55:30' (5x4)   3:3 Пакаринен (Лехтонен, Хартикайнен) – 57:11' (5x5)   4:3 Песонен (Няттинен, Хиетанен) – 62:01' (3x3)

Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:2.

Новость по теме
Финляндия и Швеция завершили основное время вничью. Обе команды вышли в четвертьфинал ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022