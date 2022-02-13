Анттила: не знал, что в случае поражения мы бы играли с Канадой в четвертьфинале

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила поделился эмоциями от игры с командой Швеции на Олимпиаде-2022.

«Здорово, что мы выиграли группу, у нас были сильные соперники. Теперь нам надо сфокусироваться на подготовке к четвертьфиналу. Это наша следующая цель. По правде говоря, я даже не знал, что в случае поражения мы бы играли с Канадой в четвертьфинале. Если мы хотим взять золото, то должны обыгрывать любого соперника.

Удаления? Дисциплина — наша проблема, надо с этим что-то делать, чтобы не допускать этого в следующий раз. Финляндии не нужны игроки НХЛ для победы? Я не знаю, могу сказать, что у нас хорошая команда», – передаёт слова Антиллы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, после второго периода финны уступали в счёте 0:3.