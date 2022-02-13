Хелльберг: мне всё равно, с кем будет играть Швеция. Мы покажем свой лучший хоккей

Голкипер сборной Швеции Магнус Хелльберг подвёл итоги матча с Финляндией на Олимпиаде-2022.
«В третьем периоде мы сыграли не так хорошо, как могли бы. Получили несколько необязательных удалений, и финны воспользовались нашими ошибками и забили свои голы. Мы должны были действовать слаженно как команда. Если честно, я не думаю сейчас о том, кто станет нашим следующим соперником. Мне сейчас всё равно, я всё ещё сконцентрирован на сегодняшнем матче. Но даже если нам попадётся Канада или вообще любая другая сборная, то мы обязательно покажем свой лучший хоккей, чтобы приблизить к себе победу на турнире», – передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, после второго периода шведы вели в счёте 3:0, но уступили в овертайме (3:4).
- 13 февраля 2022
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