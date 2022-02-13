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«Чёртов сукин сын, я снесу тебе голову!» Хольцер — во время матча форварду сборной США

«Чёртов сукин сын, я снесу тебе голову!» Хольцер — во время матча форварду сборной США
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В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр» продолжается встреча группы А мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх, в которой сошлись сборные США и Германии. На 15-й минуте второго периода американцы ведут со счётом 2:1.

Защитник сборной Германии Марцель Брандт получил повреждение в первом периоде. Хоккеист упал на лёд после попадания шайбы в пах, а затем покинул площадку.

Партнёр Брандта по сборной Корбиниан Хольцер был недоволен данным эпизодом, сообщает в «Твиттере» журналист Стивен Уайно.

«Чёртов сукин сын, я снесу тебе голову!» – крикнул Хольцер нападающему сборной США Бену Майерсу.

«Заткнись!» – ответили ему со скамейки команды США.

Брандт продолжил игру, вернувшись на площадку во втором периоде.

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