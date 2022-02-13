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Сборная США напрямую вышла в 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде, обыграв Германию

Сборная США напрямую вышла в 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде, обыграв Германию
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Сборная США по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Стивен Кэмпфер, Мэтт Нис и Натан Смит. В составе немецкой команды голы забили Патрик Хагер и Том Кюнхакль.

Сборная США заняла первое место в группе А, набрав девять очков. Подопечные Дэвида Куинна ранее обыграли Китай (8:0) и Канаду (4:2). Таким образом, американская команда напрямую отправляется в четвертьфинал олимпийского турнира вместе со сборными России, Финляндии и Швеции.

Сборная Германии заняла третье место в группе А, обыграв Китай (3:2) и уступив Канаде (1:5). Немецкие хоккеисты во вторник, 15 февраля, сыграют в раунде квалификации с командой Словакии.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
США
Окончен
3 : 2
Германия
0:1 Хагер (Плахта, Кагун) – 02:00' (5x4)   1:1 Кэмпфер (Мили, Майерс) – 04:26' (5x4)   2:1 Нис (Абруццезе, Несс) – 24:50' (5x5)   3:1 Смит – 42:47' (5x5)   3:2 Кюнхакль (Бергман, Мюллер) – 57:31' (5x5)
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