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Сборная России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады сыграет с победителем матча Дания — Латвия

Сборная России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады сыграет с победителем матча Дания — Латвия
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Сегодня, 13 февраля, в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

В четвертьфинал турнира напрямую отобрались четыре сборные: США (из группы А), Россия (из группы В), а также команды Финляндии и Швеции (группа С). В квалификационный раунд отправились остальные восемь сборных, которые сыграют между собой во вторник, 15 февраля.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Дании и Латвии, которые заняли 6-е и 11-е место соответственно в рейтинге сборных, на основе которого произошёл посев команд в квалификационном раунде.

Встреча четвертьфинала с участием сборной России состоится в среду, 16 февраля.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 19 февраля (суббота), финал – 20 февраля (воскресенье, 7:10 мск).

Напомним, сборная России является победителем олимпийского хоккейного турнира, в финале 2018 года обыграв Германию со счётом 4:3 (ОТ).

Итоговая турнирная таблица группового этапа ОИ-2022
Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн
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