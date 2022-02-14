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Расписание полуфиналов женского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Расписание полуфиналов женского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 14 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется полуфинальными матчами у женщин. В первом матче игрового дня сыграют команды Канады и Швейцарии, а в вечернем матче сойдутся сборные США и Финляндии.

07:10 — Канада — Швейцария;

Олимпийские игры 2022 (ж). 1/2 финала
14 февраля 2022, понедельник. 07:10 МСК
Канада
Не начался
Швейцария

16:10 — США — Финляндия.

Олимпийские игры 2022 (ж). 1/2 финала
14 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
США
Не начался
Финляндия

Напомним, женская сборная России завершила своё выступление на олимпийском турнире на стадии четвертьфинала. В матче за попадание в четвёрку сильнейших команда Евгения Бобарико уступила команде Швейцарии (2:4).

Чемпионом Олимпийских игр 2018 года является сборная США, в финальном матче в серии буллитов сломившая сопротивление команды Канады (3:2 Б). На нынешнем турнире эти команды уже пересекались в матче группового раунда — тогда сильнее оказались канадки (4:2).

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