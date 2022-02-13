Быков прокомментировал возможный полуфинал Россия — Финляндия на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном полуфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года с командой Финляндии.
«У Финляндии очень интересная и опытная команда. Большинство игроков — лидеры в разных чемпионатах. При этом они играют на важных позициях в своих клубах. Для меня они одни из кандидатов на золото. В плей-офф лёгких матчей не бывает. Туда пробиваются команды, которые претендуют на медали, с большим потенциалом», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с победителем матча Дания — Латвия. Матч 1/4 финала состоится в среду, 16 февраля. В 1/2 финала Россия и Финляндия сыграют в том случае, если в четвёрку сильнейших войдут 4 лучшие команды на основе рейтинга сборных.
- 13 февраля 2022
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