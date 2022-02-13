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Никитин поделился мнением о ситуации с форвардом «Локомотива» Ридом Буше

Никитин поделился мнением о ситуации с форвардом «Локомотива» Ридом Буше
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги товарищеского матча с «Ак Барсом» (2:3), а также прокомментировал ситуацию с форвардом клуба Ридом Буше.

«Мы сами себя убили удалениями, их было очень много. Тяжело рассчитывать на положительный результат в таком рваном ритме. Спишем это на перерыв. В принципе, особо расстраиваться некогда, у нас следующая игра, «Ак Барс» с победой. Что касается Буше, это лидер, но как случилось – так случилось. Есть шанс у других ребят воспользоваться местом в большинстве, в ключевые моменты матчей. Я не юрист, не могу комментировать вопросы, в которых я некомпетентен. По поводу его судьбы не могу ничего сказать.

Козун и Шалунов сыграли первые матчи после долгого перерыва. У Брэндона, по сути, первая игра за полгода, он приехал к нам, готовился, и вся эта катавасия случилась. Мы знаем его сильные стороны, он может забить, но игровая практика приходит через матчи, её не натренируешь. То же самое касается и Шалунова, плюс-минус полгода он не играл. Ему нужно войти в игровой ритм», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

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